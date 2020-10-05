Обстрелы угрожают безопасности самолетов, летающих через Азербайджан

Ракетные обстрелы создают серьезную угрозу для самолетов гражданской авиации, выполняющих международные рейсы через Азербайджан, говорится в заявлении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах населенных пунктов. В Ереване утверждают, что при атаках на Степанакерт применяется дальнобойная артиллерия. В свою очередь, из Баку сообщают о том, что ракетным обстрелам подверглись несколько городов, находящихся за пределами зоны конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Россия окажет помощь как союзник по ОДКБ в случае возникновения непосредственной угрозы.

С призывом остановить военные действия в Нагорном Карабахе выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом Столтенберг надеется на помощь Турции в урегулировании конфликта.