Новый антирекорд поставил Петербург по заболевшим коронавирусом

За минувшие сутки в городе зафиксировали более четырехсот новых случаев.

Оперативный штаб сообщил сегодня, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге ухудшается. Накануне в городе зафиксировали почти четыреста заболевших, данные на сегодняшнее утро добавили к ним еще 407. В смертельную статистику в Петербурге попали 14 случаев. Если сравнить с весенним ростом заболеваемости, то 1 апреля в Петербурге было 440 заболевших, а второго уже апреля их было уже более семисот. В Совете Федерации не исключили повторного закрытия границ России и сокращения количества полетов, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Накануне пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводить пока не будут. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что у россиян нет выбора. Или соблюдать все те меры безопасности, которые предписаны врачами, или уходить на самоизоляцию.

По этому числу новых случаев заражения «Ковид 19» и по числу умЕрших от него Петербург занимает второе, а по летальности от этой инфекции — на первом месте по России.