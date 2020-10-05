В Следственном комитете отрицают, что сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала был в ведомстве на допросе

Ранее о местонахождении Антона Фургала поступала противоречивая информация.

После того, как сын арестованного чиновника не выходил на связь несколько часов, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников утверждал, что Антон Фургал был на допросе в СК. В своем телеграм-канале он пояснил, что молодой человек сам сможет сообщить подробности, если сочтет нужным. В ведомстве эти данные назвали не соответствующими действительности. Сам Антон Фургал на вопрос интернет-издания РБК о своем задержании сказал, что это не так, отметив лишь, что с ним «все нормально». Между тем адвокат Андрей Демидов в интервью «МБХ медиа», напротив, говорил, что молодой человек задержан.

Ранее телеканал РЕН ТВ без ссылок на источники утверждал, что сын экс-губернатора Хабаровского края задержан по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Об этом же говорил и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян, утверждая, что ему переслали аудиосообщения Антона Фургала со словами «Меня взяли». Агентство ТАСС, в свою очередь, передает, что в Центральном районном суде Хабаровска документов на него нет.

В Хабаровске уже почти три месяца не утихают протесты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств бизнесменов. Он содержится в столичном СИЗО «Лефортово».