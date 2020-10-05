Песков: В Кремле рассчитывают что нижегородские власти разберутся в причинах самоубийства журналистки Ирины Славиной

В Кремле рассчитывают что нижегородские власти разберутся в причинах самоубийства журналистки Ирины Славиной, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, сама Славина перед самоубийством попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Вчера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Славиной и заверил, что цветы со стихийного мемориала убирать не будут.

Нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский рассказал «Эху Москвы», что мемориал на месте и люди продолжают нести цветы.

Станислав Дмитриевский отметил, что дата похорон Ирины Славиной пока неизвестна — тело числится как неопознанное и будет проводиться генетическая экспертиза.

За день до самоубийства в квартире журналистки проводился обыск в рамках дела об участии в нежелательной организации. До этого Славину неоднократно штрафовали как за публичные высказывания, так и за участие в акциях. 2 октября Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде.