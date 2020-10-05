Кудрин: Экономический прогноз на 2021 год придется корректировать в худшую сторону из-за второй волны коронавируса

Об этом сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин:

«Бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост. Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны COVID-2019, которая, по сути, к сожалению, началась. И тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу, где-то от 4% до 5%. Сейчас точных оценок еще не сделано, но понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз на 2021 год. Наверное, зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста. И показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы».

По словам Андрея Кудрина, ожидания значительных темпов роста ВВП в последующие годы являются оптимистичными.