Сергей Лавров утверждает, что врачи клиники Charitе не нашли боевых отравляющих веществ в анализах Алексея Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что врачи берлинской клиники Charitе не нашли боевых отравляющих веществ в анализах Алексея Навального. Министр отметил, что это сделали уже в клинике Бундесвера. Лавров уверен, что Евросоюз попытается ввести новые санкции против России, и пообещал, что Россия ответит на возможные ограничения для доступа ее товаров на европейский рынок.
2020-10-05T14:33:57+03:00
2020-10-05T14:47:07+03:00
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14:33, 05 октября 2020
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