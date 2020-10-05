Сергей Лавров утверждает, что врачи клиники Charitе не нашли боевых отравляющих веществ в анализах Алексея Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что врачи берлинской клиники Charitе не нашли боевых отравляющих веществ в анализах Алексея Навального. Министр отметил, что это сделали уже в клинике Бундесвера. Лавров уверен, что Евросоюз попытается ввести новые санкции против России, и пообещал, что Россия ответит на возможные ограничения для доступа ее товаров на европейский рынок.