Песков: Путин в случае необходимости может обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с лидерами Азербайджана и Турции

Президент Путин в случае необходимости может обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с лидерами Азербайджана и Турции, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что пока четких планов нет, но ситуация в Карабахе развивается быстро. В то же время Песков заявил, что у него нет данных о полете в Ереван самолета специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства. Сведения о прибытии самолета в столицу Армении появились в социальных сетях.