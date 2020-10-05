Турецкая армия в ближайшие дни проведет испытания российской системы противоракетной обороны С400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал союзников по НАТО с пониманием отнестись к тому, что Анкаре пришлось закупать С400 у России. Стоит напомнить, что США неоднократно высказывали обеспокоенность и даже пригрозили ввести санкции против Турции.
2020-10-05T14:33:21+03:00
2020-10-05T14:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 05 октября 2020
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