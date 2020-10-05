В региональном управлении СК отрицают, что Антон Фургал несколько часов находился у следователей

В региональном управлении Следственного комитета отрицают, что сын бывшего губернатора Хабаровского края Антон Фургал несколько часов находился у следователей. Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в Хабаровском крае задержала сына Фургала, который призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца. Позже ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что Антон Фургал вышел на связь и рассказал, что был в Следственном комитете.