В региональном управлении СК отрицают, что Антон Фургал несколько часов находился у следователей

В региональном управлении Следственного комитета отрицают, что сын бывшего губернатора Хабаровского края Антон Фургал несколько часов находился у следователей. Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в Хабаровском крае задержала сына Фургала, который призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца. Позже ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что Антон Фургал вышел на связь и рассказал, что был в Следственном комитете.
2020-10-05T14:31:24+03:00
2020-10-05T14:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 05 октября 2020
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