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14:08, 05 октября 2020

В России второй день подряд выявляют более 10-ти тысяч инфицированных коронавирусом

Скончались 117 человек — это на 10 больше, чем накануне. В Москве COVID-19 подтвердился более чем у 3,5 тысяч человек.

В Москве могут ужесточить ограничения, которые ввели из-за коронавируса. В мэрии, как пишет газета «Ведомости», не исключают такого сценария, если ситуация с коронавирусом будет и дальше ухудшаться.

Возвращение пропускной системы, которая действовала в городе весной и в начале лета – это, по словам источника газеты «Ведомости», близкого к столичному руководству, самый жесткий из вариантов, который прорабатывают в мэрии Москвы. И здесь перед чиновниками встают два вопроса. Нужно будет объяснять, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. И, главное, как вводить такие меры, чтобы это не добило бизнес. Еще один собеседник издания говорит, что если в ближайшие две недели ситуация с заболеваемостью из-за коронавируса в городе не улучшится, то весьма вероятно, такие ограничения все-таки введут. Москва остается лидером по числу заболевших. Суточный прирост в городе составляет почти треть от общего по России. Представитель мэрии сказал «Ведомостям», что говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Однако источник в столичной администрации утверждает, что руководство к понедельнику поручило разработать систему, которая бы блокировала социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро. И о введении этой меры могут объявить в ближайшие пару дней. Сам мэр Сергей Собянин, впрочем, в минувшие выходные говорил, что ситуация с коронавирусом в столице несколько стабилизировалась.

Мэрия, как пишут «Ведомости», при разработке ограничительных мер находится в сложном положении. Из-за того, что президенту Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

Противоречивые сообщения приходят сегодня из Министерства просвещения. Сначала замминистра Виктор Басюк заявил, что школы Москвы, Ульяновской области и Сахалина перейдут на дистанционное обучение. Он отметил, что конкретная дата будет названа властями этих регионов. Позже информационные агентства сообщили, что никакого решения пока не принято.



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