Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сегодня побывал на допросе в следственном комитете

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что его не задерживали. Между тем в СК отрицают, что Антона Фургала допрашивали.

Несколько часов с Антоном Фургалом не могли связаться родственники, знакомые, адвокаты. В ряде СМИ прошла информация о том, что сын Сергея Фургала был задержан полицейскими. Его якобы обвинили в нарушении порядка организации или проведения митингов и пикетов. Однако это не нашло подтверждения. В полиции Хабаровска уверяли, что 29-летнего Фургала-младшего у них нет. Точки над i расставил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Он сообщил «Эху Москвы», что молодого человека не задерживали, с ним всё нормально, он был на допросе в региональном управлении Следственного комитета.

Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что сына экс-губернатора Хабаровского края Антона Фургала не задерживали, он сам сообщил, что был пять часов Следственном комитете, и «с ним все нормально». Об этом А.Мельников рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С момента появления информации о задержании сына экс-губернатора Сергея Фургала Антона, ко мне стало поступать огромное количество обращений от граждан с просьбой найти его. На протяжении нескольких часов он был недоступен, а когда вышел на связь спустя 5 часов, он сообщил, что с ним все в порядке. Все это время он был в Следственном комитете», — рассказал он.

По словам А.Мельникова, трудно на данный момент говорить, был ли это допрос или просто опрос. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Антона Фургала привлекли к ответственности за призывы к участию в митингах в защиту своего отца.

В свою очередь в хабаровском управлении СК агентству «Интерфакс» назвали не соответствующей действительности информацию о допросе сына Фургала. Немного раньше сетевое издание Sota.Vision сообщало, что родственники заподозрили его похищение. Сын Сергея Фургала после ареста отца по делу об организации убийств хабаровских бизнесменов и этапировании в Москву не раз называл его дело политическим. По данным телеканала РЕН Антон Фургал призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту отца. Акции в Хабаровске не прекращаются почти три месяца. В ходе них как пишет интернет-издание dvhab были задержаны несколько десятков протестующих, некоторым из них пришлось отбывать административный арест.

Сергей Фургал находится в СИЗО, вину он не признаёт. Жители Хабаровска требуют судить экс-губернатора не в Москве, а в регионе, которым он руководил.

Власти по-прежнему не знают, что делать с Хабаровском, — считает политолог Александр Кынев.

Политолог добавил, что антирейтинг нового губернатора Михаила Дегтярева превышает 70%.