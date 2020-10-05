В Кремле назвали трагической гибель главного редактора нижегородского издания Коза пресс Ирины Славиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования ее родственникам. Он подчеркнул, что не располагает деталями произошедшего и выразил уверенность, что губернатор Глеб Никитин выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства. Ранее глава региона сказал, что будет добавиться контроля на самом высоком уровне за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели Ирины Славиной.

Напомним, она совершила акт самосожжения у здания МВД Нижнем Новгороде в минувшую пятницу. Это произошло после того, как у нее дома был проведен обыск.