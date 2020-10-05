Землетрясение магнитудой 5 произошло сегодня на Камчатке

Сейсмологи утверждают, что эпицентр находился в Тихом океане у юго-восточного побережья. Жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки, в некоторых домах звенела посуда и раскачивались люстры, — утверждает корреспондент Интерфакса. На этом фоне вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сегодня проведет совещание о ситуации в Камчатском крае из-за загрязнения Тихого океана. Сейсмическая активность – одна из возможных версий, — сообщил губернатор Владимир Солодов.

Журналист и экоактивист Алексей Петров считает версию загрязнения побережья Камчатки из реки Налычево приоритетной.

В руководстве Камчатского края, между тем, утверждают, что вредных веществ в реке не обнаружено.

На Камчатке составят карту загрязненных зон, — сообщила местный волонтер Анастасия Орлова.

Завтра волонтеры собираются на пляже зафиксировать места скопления мертвых животных.

Следственный комитет сообщает, что центральный аппарат ведомства подключился к выяснению причин загрязнения акватории Тихого океана.