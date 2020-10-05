В московском метро мужчина набросился с кулаками на женщину, которая кашляла и была без маски, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это произошло в вагоне поезда в районе станции метро «Профсоюзная». По словам источника, полиция ведет проверку.