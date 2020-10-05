«Норильский никель» направил в суд собственные расчеты оценки ущерба от аварии под Норильском

Компания оценила вред от разлива дизельного топлива в 21 миллиард рублей — в семь раз ниже, чем Росприроднадзор, — сообщает РБК. При этом подчеркивается, что это предварительная оценка. Она сделана после окончания работ по сбору нефтепродуктов и должна быть уточнена позже.