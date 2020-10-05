«Норильский никель» направил в суд собственные расчеты оценки ущерба от аварии под Норильском

Компания оценила вред от разлива дизельного топлива в 21 миллиард рублей — в семь раз ниже, чем Росприроднадзор, — сообщает РБК. При этом подчеркивается, что это предварительная оценка. Она сделана после окончания работ по сбору нефтепродуктов и должна быть уточнена позже.
2020-10-05T13:34:02+03:00
2020-10-05T13:37:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2720241-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3326187.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 05 октября 2020
Загрузка комментариев...