Около 1 тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Бишкека

Они требуют отмены результатов парламентских выборов и проведения повторного голосования. Представитель оппозиционной партии «Республика» Алтынай Омурбекова называет прошедшие выборы самыми грязными в истории Киргизии. По ее словам, использовались самые грязные технологии, подкуп и запугивание. «К власти пришли организованные преступные группировки и коррупционеры».
2020-10-05T13:33:48+03:00
2020-10-05T13:33:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2720239-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 05 октября 2020
Загрузка комментариев...