Около 1 тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Бишкека

Они требуют отмены результатов парламентских выборов и проведения повторного голосования. Представитель оппозиционной партии «Республика» Алтынай Омурбекова называет прошедшие выборы самыми грязными в истории Киргизии. По ее словам, использовались самые грязные технологии, подкуп и запугивание. «К власти пришли организованные преступные группировки и коррупционеры».