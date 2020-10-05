ЕС призывает российские власти тщательно расследовать обстоятельства самоубийства журналистки Ирины Славиной

Евросоюз призывает российские власти тщательно расследовать обстоятельства самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В минувшую пятницу Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. Этому предшествовал обыск по делу, связанному с «Открытой Россией». Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что журналистка не имела к этой организации никакого отношения. Славина оставила с Фейсбуке прощальный пост, в котором попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.

К мемориалу на месте гибели журналистки Ирины Славиной, совершившей акт самосожжения около здания МВД, люди продолжают нести цветы и ставить свечи. О том, как переживает город случай гибели главного редактор ««Коза пресс», рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский.

«Сегодня ночью они все-таки ничего не тронули (ранее сотрудники полиции дважды сносили мемориал — ЭМ), видимо поступил приказ не обострять обстановку. Хотя активисты большую часть цветов забрали, а то, что осталось: цветы, плакаты, свечи, фотографии — все осталось на местах. Люди приходят, несут цветы, ставят свечи. Это шок для города, это непривычная и нетипичная новая ситуация, которую пытаются все осознать», — рассказал правозащитник.

Правозащитник С.Дмитриевский отметил, что пока неизвестна дата похороны Ирины Славиной, поскольку тело журналистки пока числится как «неопознанное» и будет проводиться генетическая экспертиза.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявил, что будет добиваться контроля на самом высоком уровне обстоятельств, приведших к гибели журналистки Ирины Славиной.

2 октября у здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, облившись горючей смесью, совершила самоубийство главный редактор оппозиционного издания «Коза пресс» Ирина Славина. Перед этим она написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».