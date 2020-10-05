Харви Олтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Американцы Харви Олтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хоутон стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за исследования вируса гепатита С. Вирус вызывает хронические повреждения и цирроз печени. Ежегодно гепатитом С заболевают более 70-ти миллионов человек. Еще несколько лет назад хронический гепатит С считался неизлечимым заболеванием.
2020-10-05T13:32:29+03:00
2020-10-05T13:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 05 октября 2020
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