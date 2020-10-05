Харви Олтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Американцы Харви Олтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хоутон стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за исследования вируса гепатита С. Вирус вызывает хронические повреждения и цирроз печени. Ежегодно гепатитом С заболевают более 70-ти миллионов человек. Еще несколько лет назад хронический гепатит С считался неизлечимым заболеванием.