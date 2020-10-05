Нижегородский губернатор распорядился не убирать цветы со стихийного мемориала памяти журналиста Ирины Славиной

Накануне Глеб Никитин выразил соболезнование в связи со смертью главного редактора интернет-издания Koza.press.

Уничтожать мемориал на месте, где совершила самоубийство Ирина Славина, не будут, заверил глава Нижегородской области. В своем инстаграмме на замечание одного из пользователей, что кто-то забирает от здания МВД цветы, Глеб Никитин заверил – всем, кто перестарался по этому вопросу, уже даны соответствующие указания. На повторное сообщение о новом инциденте губернатор ответил, что велел разобраться и выяснил – это сами активисты, которые опасаются, что ночью цветы увезут. Утром, по словам Никитина, люди обещали вернуть все обратно. Накануне он выразил соболезнование в связи с трагедией. И пообещал добиться контроля на самом высоком уровне расследования обстоятельств, которые привели журналиста к самоубийству. Тем временем жители Нижнего провели уже два шествия памяти Ирины Славиной. Они прошли в центре города, и хотя акции не были согласованы, полиция участникам не мешала.

Прощание и похороны Ирины Славиной могут пройти уже завтра. Об этом «Эху Москвы» сказал нижегородский политик Алексей Садомовский.