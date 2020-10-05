Сын бывшего губернатора Хабаровского края Антон Фургал не задержан, однако побывал на допросе в Следственном комитете

По данным ряда СМИ, а также представителей общественной наблюдательной комиссии Москвы, на протяжении нескольких часов он действительно был недоступен. Теперь Антон Фургал вышел на связь. Подробности он обещал рассказать, если сочтет нужным.

Ранее высказывалось предположение, что сына бывшего губернатора задержали по подозрению в нарушении правил проведения митингов.