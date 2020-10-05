Сообщения о переводе школ на дистанционное обучение в Минпросвещения агентству РИА Новости назвали недостоверными

Сообщения о переводе школ на дистанционное обучение в Министерстве просвещения агентству РИА Новости назвали недостоверными. При этом около получаса назад другие информационные агентства, ссылаясь на замминистра образования, сообщали об этом вполне определенно.

Речь идет о Москве, Ульяновской области и Сахалине. Как рассказали агентству «Интерфакс» в министерстве просвещения, это связано с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Конкретную дату перехода на удаленное обучение при этом назовут сами власти регионов, отметили в ведомстве. Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк подчеркивал, что на федеральном уровне решений о таком переводе не будет: ситуация отдана на откуп субъектам.

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 школьники ушли сегодня на двухнедельные каникулы. О решениях, связанных с переводом на дистанционное обучение, власти пока не сообщали, вместе с тем источник агентства «Интерфакс» в мэрии говорил, что подобная возможность обсуждается. Связано это также с приростом заболевших коронавирусом: в частности, в Москве он максимальный с середины мая.

По данным министерства просвещения, на карантин ушли менее 0,3% российских школ, передает агентство ТАСС.