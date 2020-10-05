Минпросвещения подтверждает, что московские школы из-за роста числа инфицированных переведут на дистанционное обучение

Министерство просвещения подтверждает, что московские школы из-за роста числа инфицированных коронавирусом переведут на дистанционное обучение. Такой же формат будет действовать в Ульяновской области и на Сахалине. Как сообщил «Интерфаксу» замминистра Виктор Басюк, конкретную дату перевода школ на дистанционное обучение назовут власти региона.

Напомним, у московских школьников с сегодняшнего дня двухнедельные каникулы. Мэр Сергей Собянин говорил, что это необходимая мера.

По последним официальным данным, в Москве COVID-19 подтвердился за сутки более чем у 3,5 тысяч человек. В целом в России новых случаев заражения почти 10900.