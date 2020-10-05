Политолог Кынев: Задержанием сына Фургала власти пытаются повлиять на продолжающиеся протесты Хабаровске

В Хабаровском крае был задержан сын экс-губернатора Сергея Фургала за призывы к участию в митингах в защиту своего отца. Власти, по-режнему не знают, что делать с протестным движением в Хабаровске, поэтому арест Антона Фургала — это попытка репрессивными методами повлиять на протесты. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Власть до сих пор не знает, что делать с Хабаровском. Она придерживается политики «выматывания», но протесты продолжаются. Это попытка силовым путем снизить активность людей в протестных акциях, учитывая наступление холодного сезона», — сказал он.

По словам А.Кынева, сын экс-губернатора Антон Фургал свою активность проявил «буквально в последние две недели», и нельзя обвинять его в организации протестных митингов.

Вместе с тем, добавил политолог, усиливается информационная составляющая, чтобы повлиять на недовольных отставкой Сергея Фургала.

«Мы видим, что усиливается репрессивная составляющая в адрес публичных лиц. Но с другой стороны мы видим, что с помощью информационных войн, власти пытаются показать, что большинство людей «уже с властью». Это обычное психологическое давление — рассказать про якобы существующее общественное мнение, которого в реальности нет», — отметил А.Кынев.

Санкция статьи 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), по которой обвиняют А.Фургала, подразумевает штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток.