Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстреле мирных жителей в Нагорном Карабахе

На территории непризнанной республики уже девятый день не утихают военные действия.

Ракетные удары возобновились рано утром. Как утверждают Минобороны Армении и МИД самопровозглашенного Нагорного Карабаха, азербайджанские войска выпустили несколько еще снарядов по столице региона Степанакерту. В Ереване говорят, что атаки идут с большой интенсивностью системами залпового огня «Смерч» и «Полонез», а также турецкими ракетами. В городе, как передает агентство РИА Новости, раздалось несколько взрывов. Кроме того, по данным армянского военного ведомства, Баку ведет наступление на южном направлении Нагорного Карабаха.

В Минобороны Азербайджана, напротив, утверждают, что это Армения наносит удары по ряду городов непризнанной республики. Хотя и сведения Еревана не комментируют. Кроме того, там настаивают, что ракетному обстрелу подвергся и второй по площади и населению азербайджанский город Гянджа – он находится к северу от Карабаха. Все эти сведения власти Армении отрицают, передает агентство ТАСС. Одновременно в Баку заявляют о 24 погибших и свыше 120 раненых мирных жителей в результате боев на линии соприкосновения в Карабахе.

Тем временем власти Нагорного Карабаха обратились в ОБСЕ с просьбой признать его независимость. В Степанакерте считают, что именно эти действия являются единственным способом восстановить мир.