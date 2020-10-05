Родственники сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не исключают его похищения

До этого сразу несколько СМИ сообщили о его задержании.

Где находится Антон Фургал — до сих пор неизвестно. его ищут все: родственники, друзья, адвокаты. За что могли задержать сына экс-губернатора Хабаровского края тоже неясно. Заявка для участия адвоката по назначению на него не давалась, поэтому защита предполагает, что сына Фургала схватили не в рамках уголовного дела. В свою очередь сетевое издание Sota.vision передает, что родственники Антона Фургала написали заявление о его пропаже и возможном похищении. Сына экс-губернатора в отделениях полиции найти не удалось, силовики отрицают факт задержания.

Источники Пятого канала и REN TV ранее сообщили, что Фургал-младший был задержан за организацию акций протеста в поддержку отца. В Хабаровске люди выходят на улицы уже почти 3 месяца. Они требуют отставки президента Путина и проведения суда над Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств местных бизнесменов, в родном городе, а не в Москве. Портал dvhab отмечает, что 29-летний сын экс-губернатора мог быть одним из организаторов митингов в Хабаровске. Впрочем, официальных подтверждений этому нет. Кроме того Антон Фургал не раз заявлял о политической подоплеке дела отца.

Родственники и друзья Фургала-младшего продолжают его поиски.