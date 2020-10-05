Около 11 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки

Количество заболевших растет практически во всех регионах страны.

Наибольшее число новых подтвержденных случаев COVID-19 по-прежнему регистрируется в Москве. За истекшие сутки количество заболевших в столице превысило 3,5 тысячи человек. За последние 3 недели ежесуточное число заболевших в Москве выросло почти в 5 раз. 27 из числа ранее заболевших в столице скончались. Всего по стране за сутки зафиксировано 117 летальных исходов. Это ниже, чем в среднем на минувшей неделе. Однако в выходные показатели смертности , согласно статистике, оказываются традиционно ниже, чем в рабочие дни.

В то же время, согласно опросу, проведенному «Единой Россией», только каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса. 73 процента опрошенных заявили, что пока не готовы к вакцинации. Еще 4 процента сказали, что уже переболели, поэтому для них нет необходимости в прививке.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. За обязательную процедуру выступили лишь 7 процентов опрошенных