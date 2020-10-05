Драматург Ибрагимбеков призвал общественность объединяться для решения вопроса освобождения азербайджанских территорий

Азербайджанский писатель, драматург театра и кино и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков считает, что культурная общественность должна объединиться для решения вопроса конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также конкретно поставить вопрос об освобождении азербайджанских районов около Нагорного Карабаха. Свою точку зрения он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Примирение возможно, если и деятели культуры и мировая общественность четко поставят вопрос об освобождении 7 районов, которые не связаны с Нагорным Карабахом. Они лежат рядом, и армяне на них не претендуют. Если начать освобождение этих районов, война прекратится. И мне кажется, деятели культуры всех национальностей должны поднять этот вопрос и категорически потребовать, чтобы началось поэтапное освобождение этих земель», — заявил он.

По мнению Р.Ибрагимбекова, эти земли «незаконно захвачены» (армянскими войсками – ЭМ). «Есть четыре постановления решения Совета безопасности ООН, которые требуют немедленного вывода армянских войск с этих территорий, но они не выполняются», — отметил он.

Драматург считает, что каждый голос любого культурного деятеля «может оказать влияние на руководство Армении, чтобы было объявлено решение о выводе этих войск».