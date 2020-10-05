Центральный аппарат СК будет проверять обстоятельства загрязнения океанской воды у берегов Камчатки

Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК Светлана Петренко. Она напомнила, что уже взяты пробы морской воды, песка и воздуха. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что рассматриваются три версии произошедшего – техногенные причины, природное воздействие и сейсмическая активность.

Журналист и экоактивист Алексей Петров считает версию загрязнения побережья Камчатки из реки Налычево приоритетной.

В руководстве Камчатского края, между тем, утверждают, что вредных веществ в реке не обнаружено.