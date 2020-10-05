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Эксклюзив Эха 11:11, 05 октября 2020

Адвокаты «Агоры» направили в ЕСПЧ первые 32 жалобы сторонников Навального, чьи банковские счета были арестованы

Адвокаты правозащитной группы «Агора» направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первые 32 жалобы сторонников оппозиционера Алексея Навального, чьи банковские счета были арестованы и заблокированы в рамках уголовного дела об отмывании денег ФБК. По словам адвоката Ирины Хруновой, всего жалоб будет около 90, о чем она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В настоящее время по каждому из обысков и по арестам банковских счетов, которые проходили с осени 2019 года у сторонников Алексея Навального и членов штабов по всей России, направлены жалобы в ЕСПЧ. По обыскам уже некоторые жалобы зарегистрированы, а по арестам счетов направлены сейчас, их около 50-ти». – рассказала она.

По словам И.Хруновой, после проведенных обысков в сентябре-октябре 2019 года, «московские суды наложили аресты на порядка около 200 счетов в различных банках у сторонников Навального». «Обыски и аресты счетов проводятся исключительно в связи с деятельностью волонтеров и сотрудников штабов», — считает адвокат.

В жалобах заявители настаивают на политическом характере блокировок.
Как ранее сообщалось главой «Агоры» Павлом Чиковым, заявителя жалуются на нарушение права на защиту собственности, права на эффективные средства правовой защиты, права на свободу собраний, а также на нарушение пределов использования ограничений прав (статья 1 протокола 1, а также статьи 11, 13 и 18 Конвенции о защите прав человека).



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