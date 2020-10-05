Space X должна запустить 60 спутников Старлинк, способных обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке планеты

Компания Space X Илона Маска должна сегодня — с четвертого раза, запустить на околоземную орбиту 60 спутников Старлинк, которые способны обеспечить высокоскоростной доступ интернет в любой точке планеты.

Изначально запуск спутников Старлинк от компании Space X был должен был состояться в сентябре, но был перенесен из-за погоды, затем — в минувшую пятницу, но был отменен за несколько секунд до запуска и перенесен на субботу, а затем с субботы запуск без объяснения причин перенес на раннее утро понедельника. Эта миссия — если она состоится, станет 13-м запуском на околоземную орбиту спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любой точке планет — ранее Space X уже запустил около семисот Старлинков и планирует довести это число до 40 тысяч, чтобы покрыть интернетом всю планету. И в этот раз Space X использует переработанные части от прошлых запусков. Так, половина носовой части ракеты — это переработанное оборудование.

Начать раздавать интернет через спутники Старлинк Space X намерен на севере Соединенных Штатов и в Канаде уже в этом году, и перейти к «почти глобальному охвату» уже в следующем году.