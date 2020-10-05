Министерство обороны Армении утверждает, что вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливают Степанакерт

Корреспондент агентства РИА Новости сообщает, что нанесено около 20-ти артиллерийских ударов. Между тем, в Баку говорят о ракетных ударах по территории Азербайджана.

Напомню, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась неделю назад.