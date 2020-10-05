Только каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса

Таковы итоги опроса, проведенного «Единой Россией».

Прививку от коронавируса готовы сделать менее 23% россиян, следует из предоставленных ТАСС данных исследования «Единой России» по теме «Здравоохранение». Всероссийский опрос проводился в середине сентября во всех регионах страны. В нем приняли участие порядка 20 тыс. человек. Не готовы вакцинироваться, согласно данным исследования, 73% респондентов. Еще 4% сообщили, что уже переболели коронавирусом и не нуждаются в прививке. На вопрос о том, как должна проходить вакцинация, 93% опрошенных ответили, что прививки нужно делать на добровольной основе, остальные респонденты счиатют целесообразной обязательную вакцинацию.



Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.