В Хабаровске задержан сын бывшего губернатора края Сергея Фургала Антон

По неподтвержденной информации, его могут обвинить в организации акций в поддержку арестованного отца.

Обстоятельства самого задержания неизвестны, нет информации, где сейчас находится Антон Фургал. Тем не менее, как пишут местные жители, несколько человек уже собрались у одного из отделов полиции, куда предположительно могли доставить сына хабаровского экс-губернатора. О том, что 29-летнего Антона Фургала обвиняют в нарушении порядка организации массовой акции, сообщили сразу и «Пятый канал» и Рен-ТВ. По их информации, силовики считают, что Фургал-младший призывал людей выходить на акции в защиту отца. Антон Фургал комментировал уголовное дело против бывшего губернатора, говорил, что у преследования политические мотивы. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Как пишет местное интернет-издание DVHab, ранее в регионе уже были задержаны несколько десятков протестующих. На них составляли протоколы о создании помех для автомобильного транспорта во время шествия колонны митингующих. Кто-то получил штрафы, а кому пришлось отсидеть административный арест.

Между тем сегодня же, по сведениям правозащитного проекта ОВД-Инфо, в Хабаровске задержали еще минимум трех участников акций в поддержку Фургала. Сами выступления жителей края не стихают уже почти три месяца.