Большинство россиян, как выяснилось в ходе опроса «Единой России», не готовы сделать прививку от коронавируса

Об этом заявили 73% респондентов. Готовы к вакцинации 23%. Подавляющее большинство, 93%, считают, что прививка должна быть добровольной. Как передает агентство РИА Новости, результаты опроса будут переданы министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Вакцинация врачей от коронавируса начнётся сегодня в Петербурге. Это не коснётся уже переболевших медработников.

Первые прививки от коронавируса в Петербурге сегодня сделают 42 врачам. Им введут отечественную вакцину Спутник Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Всего в ближайшее дни в город завезут 4,5тысячи доз вакцины. Они будут предназначаться именно медработникам. Чиновники утверждают, что прививка будет добровольной. Разработчики препарата говорят, что иммунитет к коронавирусу будет сохраняться 2 года после прививки, В Петербурге как и во всей России в последние дни наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в городе зафиксировали почти 400 случаев заражения.

В Москве сейчас проводят третий этап испытания вакцины, в нем могут поучаствовать практически все граждане России за исключением детей и пенсионеров.