В Европейский суд по правам человека подано более 30-ти жалоб на аресты счетов сторонников Алексея Навального, — пишет газета РБК, ссылаясь на правозащитную группу «Агора». Сторонники политика требуют признать, что это была политическая акция с целью оказать на них давление. Среди заявителей сотрудники штабов Навального в 25-ти городах России.

Напомним, счета были арестованы в рамках расследования дела об отмывании преступных доходов в Фонде борьбы с коррупцией, которое было возбуждено Следственным комитетом в прошлом году.