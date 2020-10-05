Политик Садомовский: Прощание и похороны журналистки Ирины Славиной могут состояться 6 октября

Политик Алексей Садомовский заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что гражданская панихида и похороны журналистки Ирины Славиной, совершившей акт самосожжения около здания МВД, могут состояться уже завтра, 6 октября.

По словам А.Садомовского, похороны и прощание с Ириной Славиной состоятся на следующий день после выдачи тела родственникам.

«Похороны планируется провести в узком кругу родственников. А на панихиду приглашены будут все. И узнаем мы, когда это произойдет, только за сутки, когда родственники получат тело. Это связано с уголовной проверкой и действиями СК. Скорее всего, это будет завтра, но пока неизвестно», — рассказал он.

2 октября у здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, облившись горючей смесью, совершила самоубийство главный редактор оппозиционного издания «Коза пресс» Ирина Славина. Перед этим она написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

После происшествия нижегородцы до глубокой ночи несли к месту, где скончалась Ирина Славина, цветы и свечи. А утром все обнаружили, что фотографию журналистки, стоявшую на лавочке у памятника трем милиционерам, на которой она погибла, убрали. Также с места происшествия убрали все цветы и свечи.

Политик Алексей Садомовский в эфире Эхо Москвы" заявил, что люди готовы организовать вахту на месте стихийного мемориала в случае, если продолжатся действия полицейских по уничтожению места памяти журналистки.