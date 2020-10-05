В Российской футбольной Премьер-Лиге завершился 10-й тур

По итогам первой трети Чемпионата возглавляют турнирную таблицу Зенит и Спартак.

Очное противостояние лидеров Первенства в субботу в Москве завершилось боевой ничьей 1-1. После чего стало понятно, что первую треть турнира Зенит и Спартак завершат во главе таблицы. В активе команд – по 21 очку, но клуб из Санкт Петербурга стоит выше соперника по дополнительным показателям.

Всего на 2 очка от лидеров отстают ЦСКА и ФК Сочи. Южане накануне обыграли Ростов со счетом 4-2. Наставник ростовчан Валерий Карпин был так недоволен судейством, что получил красную карточку уже по завершении матча. 18 баллов в активе Локомотива, который обыграл вчера Химки 2-1. Еще в одном матче дня столичное Динамо оказалось сильнее Краснодара.2-0 в пользу москвичей.

Замыкает турнирную таблицу волгоградский Ротор, не одержавший пока в Чемпионате ни одной победы.

Теперь Премьер Лига возьмет двухнедельную паузу на матчи сборных команд. Возобновиться турнир 18 октября.