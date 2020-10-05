Бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал фигурантом нового уголовного дела

Его обвиняют в даче взяток.

Экс-банкира подозревают в подкупе руководителей департаментов Пенсионного фонда. Они по версии следствия предлагали Алексею Ананьеву и еще нескольким фигурантам покровительство в заключении госконтрактов за взятки, пишет газета РБК. Чиновники Пенсионного фонда пять лет назад начали сотрудничать с бизнесменами из крупных IT-компаний. Одной из них была РедСис, которую вскоре выкупил Ананьев. Незадолго до этого госслужащие предложили на постоянной основе предоставлять за деньги служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в «РедСис», выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Позже в преступную схему вовлекли глав департаментов информационной безопасности Пенсионного фонда. По версии следствия Ананьев возглавил организованную группу и давал взятки госслужащим. Следствие установило, что за несколько лет компании заплатили чиновникам Пенсионного фонда 210 миллионов рублей, рассказал источник РБК. Ананьеву даже удалось провести в руководство фонда своего человека. Напомним, что в России экс-банкир уже проходит по делу о присвоении или растрате денежных средств Промсвязьбанка в особо крупном размере. Ананьев объявлен в международный розыск.

В случае экстрадиции на родину Алексею Ананьеву грозит длительное заключение.