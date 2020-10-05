В подмосковной Балашихе горит бывшая конюшня на территории усадьбы князей Голицыных

В подмосковной Балашихе, по данным ТАСС, горит бывшая конюшня на территории усадьбы князей Голицыных. В МЧС утверждают, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Данный комплекс признан памятником федерального значения.
2020-10-05T10:03:12+03:00
2020-10-05T10:12:25+03:00
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10:03, 05 октября 2020
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