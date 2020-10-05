«Удаленка» в Москве с сегодняшнего дня становится обязательной

Компании должны перевести на дистанционный формат работы почти треть своих сотрудников.

Если сначала это было только рекомендацией, то теперь уже требование: на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объяснил ужесточение правил работы в городе ухудшением ситуации с коронавирусом. Заболеваемость растет, увеличивается число госпитализаций. Столичное руководство рассчитывало, что просто просьба к компаниям позволит снизить интенсивность пассажиропотока в метро и на наземном транспорте, однако количество поездок уменьшиось недостаточно, подытожил столичный глава. Впрочем, этим утром, как отмечает агентство «Интерфакс», ни начало школьных каникул в столице, ни вступление в силу обязательной «удаленки», не оказали существенного влияния на снижение числа пассажиров в московском метро. Высокая загруженность отмечалась на Таганско-Краснопресненской линии, где традиционно в час пик очень много людей. И только половина в масках. Как отмечают корреспонденты «Эха Москвы», не сильно снизилась и загруженность московских дорог. Утром на магистралях столицы, как и всегда, образовались пробки.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве накануне превысил 3 тысячи. Как пишет со ссылкой на свои источники газета «Ведомости», мэрия может ужесточить меры. И среди вариантов— возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе весной и в начале лета.