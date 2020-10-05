Интерфакс: Школьные каникулы в Москве и обязательная удаленка для трети работников не снизили пассажиропоток в метро

Введенные с сегодняшнего дня двухнедельные школьные каникулы в Москве и обязательная удаленка для трети работников, по свидетельству «Интерфакса», не оказали существенного влияния на снижение пассажиропотока в метро. Масочный режим соблюдают более половины пассажиров. Стоит отметить, что и машин в городе не меньше, чем обычно. В департаменте транспорта пока свою статистику не представили.

Между тем, газета «Ведомости» пишет, что мэрия среди разных вариантов рассматривает и возвращение пропускного режима в рамках борьбы с коронавирусом.