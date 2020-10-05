Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом

Он сообщил в Инстаграме, что при подготовке к встрече с главами других регионов прошел тест и получил положительный результат. При этом никаких симптомов у губернатора нет. Он утверждает, что чувствует себя хорошо. Тем не менее пока Александр Бурков будет работать дистанционно.