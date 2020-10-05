Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом

Он сообщил в Инстаграме, что при подготовке к встрече с главами других регионов прошел тест и получил положительный результат. При этом никаких симптомов у губернатора нет. Он утверждает, что чувствует себя хорошо. Тем не менее пока Александр Бурков будет работать дистанционно.
2020-10-05T09:33:32+03:00
2020-10-05T09:39:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 05 октября 2020
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