Петренко: Центральный аппарат СК будет проверять обстоятельства загрязнения океанской воды у берегов Камчатки

Центральный аппарат Следственного комитета будет проверять обстоятельства загрязнения океанской воды у берегов Камчатки. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК Светлана Петренко. Она напомнила, что уже взяты пробы морской воды, песка и воздуха. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что рассматриваются три версии произошедшего – техногенные причины, природное воздействие и сейсмическая активность.
2020-10-05T09:33:09+03:00
2020-10-05T09:36:30+03:00
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09:33, 05 октября 2020
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