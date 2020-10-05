В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

«Ведомости» не исключают возвращения к пропускному режиму, если нынешние меры по борьбе с коронавирусом не сработают.

Столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина во время самоизоляции. Об этом сообщил близкий к мэрии собеседник «Ведомостей».



Другой источник издания считает, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена уже в течение двух недель. Москва – лидер по числу заболевших. Из более чем 10 тысяч новых случаев заражения за минувшие сутки практически треть приходится на столицу. В то же время, по словам источника, мэрия при разработке ограничительных мер находится в сложном положении, поскольку президенту Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями уже рекомендовано не выходить из дома. С сегодняшнего дня Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. А в школах объявлены внеочередные двухнедельные каникулы.