Власти Камчатки, где погибли сотни морских рыб и животных, рассматривают несколько версий случившегося

Власти Камчатки, где на прошлой неделе погибли сотни морских рыб и животных, рассматривают несколько версий случившегося. В региональном министерстве здравоохранения рассказали о пострадавших из-за загрязнённой акватории Тихого океана местных жителях, включая ребёнка.

Химические ожоги глаз при контакте с загрязнённой океанской водой получили 9 человек, все они, в том числе, ребёнок обратились к медикам, рассказала министр здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. Она уточнила, что люди жаловались на покраснение и жжение глаз. Врачи поставили соответствующий диагноз. Специалисты на прошлой неделе выявили превышение предельных концентраций по фенолам и нефтепродуктам. Местные жители и сёрферы рассказывали о мёртвых морских животных и рыбах, выброшенных на берег. По словам главы Камчатского края Владимира Солодова, специалисты рассматривают три версии экологического бедствия: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, вызванная вулканическими проявлениями. Немного раньше чиновник утверждал, что ситуация в АвАчинской бухте, где зафиксировали загрязнение воды нефтепродуктами, улучшается. Глава региона также распорядился создать на Камчатке систему сбора данных о состоянии окружающей среды, сообщает «Интерфакс».

По оценке учёных экосистема после загрязнения акватории на Камчатке может полностью восстановиться через 10 лет.