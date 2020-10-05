Кунцевский суд рассмотрит ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока блогеру Жукову

Кунцевский суд сегодня рассмотрит ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока блогеру и радиоведущему Егору Жукову, осужденному ранее по статье об экстремизме. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Е.Жуков.

«Это обычная ситуация. Я в августе не пришел отметиться, поэтому они попросили продлить срок на месяц. Это абсолютно техническая история», — рассказал он.

Как пояснил Е.Жуков, он не приходил отмечаться, так как опасался нападения. «В конце июля на меня напали, поэтому в августе я старался не выходить из дома. Потом мне отказали в возбуждении уголовного дела по факту первого нападения, и тогда 31 августа я все же решил сходить отметиться, но 30 августа на меня напали снова, и на этот раз успешно. По этим причинам я в августе так туда не сходил», — уточнил блогер.

Е.Жуков добавил, что сегодня с адвокатом озвучит эти причины суду.