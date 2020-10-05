Власти Камчатского края изучают три версии загрязнения акватории Тихого океана

Это техногенные причины, природное воздействие и сейсмическая активность, — сообщил губернатор Владимир Солодов. В воде концентрация фенола превышена в два с половиной раза, а нефтепродуктов – более чем в три с половиной раза. По данным местных властей, в результате контакта с загрязненной водой в пригороде Петропавловска-Камчатского пострадали девять человек.