Власти Камчатского края изучают три версии загрязнения акватории Тихого океана

Это техногенные причины, природное воздействие и сейсмическая активность, — сообщил губернатор Владимир Солодов. В воде концентрация фенола превышена в два с половиной раза, а нефтепродуктов – более чем в три с половиной раза. По данным местных властей, в результате контакта с загрязненной водой в пригороде Петропавловска-Камчатского пострадали девять человек.
2020-10-05T08:31:10+03:00
2020-10-05T08:46:29+03:00
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08:31, 05 октября 2020
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