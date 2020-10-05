Совет федерации сегодня проведет парламентские слушания по бюджету на следующие три года

Он планируется с дефицитом.

Основным докладчиком сегодня выступит глава Минфина Антон Силуанов, также выступят губернаторы и эксперты, а по итогам будут сформулированы рекомендации в адрес правительства. До 2024 года федеральный бюджет будет дефицитным. В следующем году он уйдет в минус почти на три триллиона рублей, потом будет снижаться. В правительстве при этом поясняли, что проект бюджета рассчитан так, чтобы обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, а также поддержать экономику в период восстановления после эпидемии и реализовать поставленные президентом национальные цели. Они ранее были скорректированы с учетом последствий кризиса, спровоцированного коронавирусом. Чтобы нарастить финансирование приоритетных направлений правительству пришлось пойти на оптимизацию некоторых расходов,, пропуск индексации окладов чиновников, сокращение на 5% госпрограммы вооружений и непопулярные меры в сфере налоговой политики.

В Минфине ждут, что, начиная с 2022-го года, ситуация с доходами начнет улучшаться за счет за счет роста нефтегазовых доходов – в министерстве рассчитывают, что рынок восстановится после пандемии