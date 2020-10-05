«Коммерсант»: В Кремле не видят смысла переносить выборы в Госдуму на более ранний срок

Газета «КоммерсантЪ» утверждает, что в Кремле не видят смысла переносить выборы в Госдуму на более ранний срок. Издание ссылается на источники. В публикации говорится, что слухи о возможном переносе выборов появились на фоне сообщений о завтрашней встрече Владимира Путина с лидерами фракций в Госдуме.