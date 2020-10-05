73% россиян, по данным соцопроса, не хотят делать прививку от коронавируса

На вакцинацию согласны лишь 23% респондентов. Еще 4% отметили, что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна. Об этом свидетельствуют данные исследования партии «Единой России», которые приводит РИА «Новости». Всероссийский онлайн-опрос проводился центральной общественной приемной председателя «Единой России» с 16 по 23 сентября. Как сообщается, его результаты передадут главе Минздрава Михаилу Мурашко.